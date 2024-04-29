Александр Мостовой пообещал жесткое наказание для ведущей «Матч ТВ»

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу в споре с ведущей "Матч ТВ" Олесей Серегиной, передает Sport24.

Серегина поставила на победу московского "Локомотива" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Мостовой же поставил на красно-белых.

"Спор у нас был, и наказание для Серегиной я обязательно придумаю. Изначально была мысля в виде жесткого наказания, но раскрывать ее не буду", - сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил, что он может загадать Серегиной выйти в эфир в футболке "Спартака" или сказать, что он стал главным тренером красно-белых.

"Что-нибудь да придумаем. Может, посоветуюсь с самой Олесей", - добавил Мостовой.

"Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 3:2. Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

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В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. "Локомотив" идет пятым, имея на балл меньше.