«Зенит» проиграл «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 76-й минуте мяч забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Таким образом, после 26 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Зенит» является промежуточным лидером, набрав 50 очков.

В следующем матче «Зенит» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» 6 мая. «Динамо» днем ранее примет «Сочи».