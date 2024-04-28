ЦСКА неожиданно проиграл «Балтике» в матче 26-го тура РПЛ

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

На 50-й минуте матча «Балтика» вышла вперёд, реализовав пенальти. Отличился бывший полузащитник армейцев Кристиян Бистрович. На 77-й минуте матча хозяева забили второй гол: отличился нападающий Алекс Фернандес, который забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади.

На 85-й минуте матча довёл счёт до разгромного полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко. В компенсированное к основному время матча армейцы смогли отыграть один мяч усилиями нападающего Кирилла Глебова.

После этого матча «Балтика» набирает 26 очков и занимает 12-е место в нынешнем сезоне РПЛ, покидая зону вылета, в которой находилась команда до этого матча. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.