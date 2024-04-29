Иностранный футболист ЦСКА назвал недостающую вещь из России

Сербский защитник московского ЦСКА Саша Зделар назвал недостающую на родине вещь из России. Его слова приводит ТАСС.

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Иностранный футболист заявил, что высоко оценивает русские бани. Он вспомнил, что впервые посетил баню в загородном доме защитника армейцев Кирилла Набабкина, и был восхищен. «Я увидел, что это очень хорошо, мне понравилось, тогда же и сказал, что дома в Сербии тоже сделаю такую», — добавил Зделар.

Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.

10 апреля бывший главный тренер московского «Спартака», испанец Рауль Рианчо рассказал, каких российских вещей ему не достает. Рианчо заявил, что в Испании ему не хватает российских людей, а также московского метро, которое он назвал лучшим в мире.