Аршавин высказался о «голе-фантоме» ЦСКА в матче с «Балтикой»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о спорном голе нападающего ЦСКА Кирилла Глебова в матче 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:3). Напомним, после удара Глебова многие засомневались, что мяч пересёк линию ворот, однако во время матча арбитр Ян Бобровский принял решение засчитать взятие ворот.

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«Даже если он пересёк, то стопроцентной уверенности нет, я считаю, ни с одной камеры. Арбитр не имеет права засчитывать этот мяч. Если уж он так хотел ЦСКА помочь… Грамотно поставь пенальти, то, о чём мы говорили [ранее]. ЦСКА бы забил, и мы бы не спорили», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Балтика» (26 очков) на 12-м месте.