Нобоа рассказал, как относится к прозвищу Пингвин, которое дал ему Дзюба

Бывший полузащитник «Сочи», «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, как относится к прозвищу Пингвин, которое дал ему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

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«С Дзюбой на тренировках всегда были какие-то истории. И он самое главное сказал, назвал меня Пингвином. Нормально ли отношусь к этому? Да, конечно, нормально. Понимаю ли, почему он меня так называет? Да, толстый и медленный, я помню (смеётся)», — сказал Нобоа в выпуске YouTube-канала журналиста Владимира Колоса.

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов». Сейчас эквадорский полузащитник выступает за «Эмелек».