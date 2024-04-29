Нидерландский журналист о Янсене: выбор в пользу «Спартака» сложный из-за политики

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что тренер Паскаль Янсен, которого активно сватают в московский "Спартак", надеется на предложение от амстердамского "Аякса", передает "Спорт-Экспресс".

"Янсен надеется на предложение от "Аякса". Выбор в пользу России более сложный из-за политической ситуации. Отсутствия европейского футбола, чрезмерной критики в прессе", - сказал Каптейнс.

Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после того, как из команды в середине апреля был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

28 апреля "Спартак" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский "Локомотив". Благодаря этой победе "Спартак" поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. "Локомотив" идет пятым, имея на балл меньше.