Легионер «Локомотива» сравнил цены в Москве и Париже

Легионер московского "Локомотива" Жерзино Ньямси заявил, что в Москве жизнь дешевле, чем в Париже, передает "РБ Спорт".

"Где я трачу больше денег? В Москве иногда можно найти что-то дешевле или дороже. В Москве сложно, но можно купить кроссовки Nike, но они стоят дорого. Думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже", - сказал Ньямси.

Ньямси перешел из "Страсбура" в "Локомотив" в 2024 году. 28 апреля "Локомотив" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 2:3.

"Зенит", которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России.

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В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет "Краснодар", набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ "Зенит" также проиграл, уступив "Рубину". Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

"Локомотив" занимает в чемпионате России пятое место, набрав 41 очко.