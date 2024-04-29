«Факел» в дебютном матче Черевченко сыграл вничью с «Сочи» в РПЛ

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© © ФК «Сочи»

Встреча состоялась в Сочи и завершилась со счетом 0:0.

Эта игра стала первой для «Факела» под руководством Игоря Черевченко, который 26 апреля в должности главного тренера сменил Сергея Ташуева.

«Факел» с 27 очками располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (20) идет на 16‑м месте.

В следующем туре «Сочи» 5 мая в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Факел» днем позднее примет петербургский «Зенит».

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Чемпионат России

. 2023-24. Тур 26 «Сочи» (Сочи) — «Факел» (Воронеж) — 0:0