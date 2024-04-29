«Спартаку» предложили позвать Романцева на пост тренера

Тренер Александр Тарханов заявил, что на пост наставника московского "Спартака" надо возвратить Олега Романцева, передает "Евро-Футбол.Ру".

"Спартак" должен спартаковец тренировать, всю жизнь так было. Я согласен с Юрием Семиным, надо Олега Ивановича Романцева в "Спартак" возвращать. Карпин есть, но он тренирует "Ростов". Есть Черчесов, Шалимов, Аленичев", - сказал Тарханов.

"Зенит", которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет "Краснодар", набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ "Зенит" также проиграл, уступив "Рубину". Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

"Спартак" в предыдущем туре обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:2. Красно-белые идут на четвертом месте, имея в активе 42 балла.