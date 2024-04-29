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Агент назвал проблему «Зенита»

Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявил, что сине-бело-голубые испытывают проблемы в нападении, передает "Спорт-Экспресс".

Агент назвал проблему «Зенита»
© РИА Новости
"Атака "Зенита" не в порядке. Думаю, что упала эффективность всей команды. Считаю, что команда все еще не приспособилась к отсутствию Малкома", - сказал Гарсия.

"Зенит", которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет "Краснодар", набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ "Зенит" также проиграл, уступив "Рубину". Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Замыкает тройку сильнейших московское "Динамо". Подопечные Марцела Лички набрали 47 очков.

В следующем туре национального первенства "Зенит" на выезде сыграет с воронежским "Факелом", игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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