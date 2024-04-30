Хет-трик Левандовского принес "Барселоне" победу над "Валенсией"

Матч 33-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Валенсией" завершился победой хозяев. "Барселона" на своем поле переиграла "Валенсию" в матче 33-го тура испанской Ла Лиги. Команды отправили в ворота друг друга шесть забитых мячей. На 22-й минуте отличился опорник "каталонцев" Фермин Лопес, забив головой после подачи Рафиньи. На 27-й минуте форвард "Валенсии" Уго Дуро сравнял счет, воспользовавшись неточной передачей голкипера "Барселоны" Марк-Андре Тер Стегена.

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На 37-й минуте полузащитник "летучих мышей" Пепелу вывел свою команду вперед ударом с пенальти после фола защитника Рональда Араухо. На последней минуте первого тайма грузинский голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площади.

На 49-й минуте польский форвард "Барсы" Роберт Левандовский сравнял счет, вновь, ударом головой. На 82-й минуте Левандовский оформил дубль ударом головой после подачи с углового. Третий свой гол нападающий забил на 90+3 минуте прямым ударом со штрафного.

Победа позволила "Барселоне" набрать 73 очка в 33-х матчах Ла Лиги и опередить "Жирону" в турнирной таблице. За пять туров до конца сезона "сине-гранатовые" занимают 2-ю строчку с отставанием от мадридского "Реала" на 11 очков. "Валенсия" осталась с 47-ю очками на 8-м месте. Отставание от 7-го места, которое гарантирует участие в Лиге Конференций в следующем сезоне - 2 очка.

Барселона - Валенсия 4 - 2

Чемпионат Испании

33 тур

Голы: Лопес, 22, Левандовски, 49, 82, 90+3 - Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен).

"Барселона": тер Стеген, Кунде, Араухо, Кубарси (Мартинес, 46), Жоау Канселу (Ферран Торрес, 80), Кристенсен (Серджи Роберто, 46), Гюндоган, Лопес (Педри, 73), Рафинья (Жоау Феликс, 66), Ямаль, Левандовски.

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Москера, Гасьоровски, Хесус Васкес, Пепелу, Герра (Гильямон, 71), Алмейда (Доменек, 45), Петер Федерико (Озкаджар, 79), Дуро (Мари, 70), Диего Лопес (Канос, 79).

Предупреждения: Кубарси, 42.

Удаление: Мамардашвили, 45+4.