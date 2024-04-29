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Зарема о шансах «Краснодара» на чемпионство: по усам текло, а в рот не попало

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что "Краснодар" не станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

Зарема о шансах «Краснодара» на чемпионство: по усам текло, а в рот не попало
© Stupnikov Alexander/Global Look Press
"Видимо, "Краснодар" тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке. "По усам текло, а в рот не попало" - про их надежды на чемпионство", - сказала Салихова.

"Краснодар" 29 апреля сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась со счетом 0:0. Из-за этого результата "Краснодар", в активе которого после 26 туров национального первенства стало 50 баллов, не сумел обойти в турнирной таблице петербургский "Зенит", который в этом туре на выезде проиграл московскому "Динамо". В активе команды из Санкт-Петербурга такое же количество очков.

"Крылья Советов" идут на шестом месте турнирной таблицы, набрав ровно на десять баллов меньше, чем "Краснодар".

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