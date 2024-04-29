Тренер «Сочи»: сочувствую «Динамо» и «Краснодару»

Главный тренер "Сочи" Роберт Морено заявил, что его команда будет биться до последнего, чтобы сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Матч ТВ".

"Все, что нам сейчас остается, - выигрывать оставшиеся матчи. Уверен, что мы можем сделать это. Сочувствую "Динамо" и "Краснодару". Мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки", - сказал Морено.

"Сочи" идет на 16-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. До зоны стыковых матчей черноморский клуб отделяет шесть баллов. "Сочи" сыграет с "Динамо" 5 мая, а с "Краснодаром" - 18 мая.

"Зенит", которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет "Краснодар", набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ "Зенит" также проиграл, уступив "Рубину". Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.