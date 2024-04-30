Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за какие команды болеет в зарубежном футболе.

«Что касается зарубежных команд, мне сложно сказать. Разве что иногда я болею за «Работничков» из Македонии и аргентинскую команду «Химнасия де Хухуй». Порой смотрю какой-нибудь матч, кричу «дехухуйцы, вперед» и бужу всех соседей», — приводит слова Губерниева News.ru.

Напомним, по итогам 26 туров в чемпионате России на первое место в турнирной таблице вышел петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. «Краснодар», набравший 50 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (47 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Урал» и «Сочи».