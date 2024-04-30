Дочь Семака обвинили в том, что она настроила фанатов против отца

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела критично оценил публикацию дочери главного тренера петербургского клуба Сергея Семака Майи, которая резко высказалась о фанатах, которые выражают недовольство результатами клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что она, скорее всего, своим поступком настроила болельщиков против своего отца. Фанаты справедливо недовольны, «Зенит» играет плохо. Я просто надеюсь, что придет время, когда у «Зенита» снова будут играть свои воспитанники», — сказал Петржела.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.