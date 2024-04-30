Хави объяснил своё решение остаться в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, почему он решил остаться в стане сине-гранатовых после завершения текущего сезона.

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«Мое решение остаться простое. Изначально я чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти в сторону. Но прошли месяцы, и теперь я вижу уверенность во всём. Я чувствую поддержку со стороны клуба, президента, спортивного директора и игроков. Это было фундаментально», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Отметим, что в январе Хави сообщил о том, что покинет должность главного тренера «Барселоны». Однако в этом месяце руководство сине-гранатовых сумело переубедить испанского специалиста. На днях он заявил, что продолжит работу в каталонской команде. Действующее трудовое соглашение Хави с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года.