Гинер назвал ужасающим зрелищем дерби ЦСКА – «Спартак»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился подробностями своего разговора с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

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«Не дай Бог в игре «Спартак» — «Динамо» нам увидеть повтор матча с ЦСКА. Я недавно пообщался с Евгением Ленноровичем Гинером, и он признал, что такого ужасающего зрелища на его веку не было, с того момента как он возглавил ЦСКА. Это было мучение, и смотреть на это было невозможно. Давайте забудем об этом как о страшном сне», — приводит слова Мацуева «СЭ».

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» завершился вничью со счетом 0:0. До 80-й минуте не было нанесено ни одного удара в створ ворот.

За шесть последних матчей РПЛ армейский клуб одержал только одну победу – над «Факелом» (4:1).

После 26 туров ЦСКА занимает 8-е место в РПЛ с 38 очками. Лидирует «Зенит» с 50 очками.

Завтра, 2 мая, команда Владимира Федотова сыграет в финале Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом». Игра состоится в Москве на «ВЭБ Арене». Начало встречи 19:15 по московскому времени.