Алаев пропустил заседание комитета УЕФА в апреле

Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Александр Алаев пропустил заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в апреле по личным причинам. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

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"Я пропустил апрельское заседание комитета УЕФА. Я планировал, но не смог по личным причинам. Не участвовал заочно, потому что очно было. Следующее - в октябре", - сказал Алаев.

В декабре Алаев сообщил "Спорт-экспрессу", что посетит заседание в апреле. Он является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.