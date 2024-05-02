Мбаппе будто прокляли. Обзор матча «Боруссия» — ПСЖ

Парижане дважды попали в штангу в одной атаке, а теперь команде Луиса Энрике нужен камбэк в ответной игре.

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«Боруссия» продолжает удивлять в этой Лиге чемпионов. Команда Эдина Терзича победила «ПСЖ» в первом полуфинале в Дортмунде. Ответный матч в Париже состоится 7 мая.

«Боруссия» собиралась играть против парижан столь же смело, как накануне другая немецкая команда «Бавария» – с «Реалом». Эпизоды с прессингом и контрпрессингом в исполнении Дортмунда действительно впечатляли. Хозяевам удавалось быстро возвращать себе мяч или разрывать связи между игроками «ПСЖ», у которых не получалось проводить атаки на свободном пространстве и использовать скорость Мбаппе, Баркола или Дембеле. Первый момент «Боруссия» создала в результате классного отбора Санчо на правом фланге. Вот только Забитцер, получив хороший шанс, пробил в Доннарумму.

Те отрезки, когда команда Луиса Энрике за счёт владения достаточно глубоко сажала «Боруссию» на её половину, тоже неплохо контролировались Дортмундом. Владея мячом, чемпионы Франции словно колыбельную пели защитникам соперника. Игравший на острие Мбаппе с действовавшим под ним Дембеле должны были вскрывать оборону «ПСЖ» по центру, но хозяева закрывали всё. Усман нанёс первые два удара парижан – не страшные, неточные. Килиан же до перерыва не бил, более того, лишь однажды встретился с мячом в штрафной «Боруссии», да и в том эпизоде его нагло «обокрали» дортмундские опекуны.

Скорость «Боруссии» делала её игру как минимум привлекательнее. Незадолго до перерыва дортмундцы забили гол, который можно назвать настоящим произведением футбольного искусства. Шлоттербек сделал классную длинную передачу из глубины, а Фюллькруг остановил мяч блестящим первым касанием и затем, ловко подстроившись, нанёс неотразимый удар низом с левой. Позиция Маркиньоса помогла форварду избежать офсайда. Парижу стало нехорошо, а потом – ещё хуже: Эрнандес, который и без того играл с разбитой губой, травмировал ногу и уступил своё место на поле молодому Бералдо.

После перерыва всё поменялось. «ПСЖ» стал агрессивнее в атаке, а Хакими раз за разом совершал рывки с позиции правого защитника в центр нападения. Луис Энрике рисковал, так как открывалась зона для контрвыпадов очень скоростного Адейеми, который однажды улетел от Маркиньоса как от стоячего и создал момент. Но зато какие голевые моменты начали создавать парижане! Баркола нанёс первый в матче удар «ПСЖ» в створ. А вскоре после этого Мбаппе и Хакими два раза пробили в штангу в одной атаке: Килиан в левую от вратаря Кобеля, а Ашраф – в правую. Невероятно повезло дортмундцам.

Игра раскрылась – стало больше ярких эпизодов с переходными фазами. Впрочем, команда Терзича поступила тактически грамотно и постаралась сбить темп за счёт владения, простой перепасовки. Хозяева заставляли парижан побегать за мячом, что чемпионы Франции очень не любят делать. Луис Энрике отчаянно призывал своих звёзд включаться в высокий отбор. Таким образом «Боруссия» снизила количество опасных моментов у своих ворот. Но, конечно, совсем исключить их в этой ситуации было невозможно. Мбаппе ещё несколько раз бил из достаточно хороших позиций.

То, с чем команды пришли к горячей концовке, абсолютно устраивало «Боруссию». Более того, у хозяев оставались силы на острые контрвыпады. Мяч в штрафной Дортмунда доходил то до Фюллькруга, то кого-либо другого из дортмундцев, но во втором тайме в створ не попадала команда Терзича. Тем не менее лучший момент на последних минутах был у «ПСЖ», когда Хакими покатил мяч на Дембеле, а экс-хавбек «Боруссии» свободно бил с 12 метров. Усман простил своих бывших одноклубников. Так что теперь перед ответным матчем Дортмунд если не фаворит, то уже не аутсайдер пары.