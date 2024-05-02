Бундеслига получила дополнительное место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

1 мая состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

Таким образом, теперь в следующем сезоне от Германии сыграют пять клубов в Лиге чемпионов. Бундеслига досрочно обеспечила себе дополнительную путёвку благодаря попаданию в топ-2 лучших ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее итальянская Серия А получила дополнительное место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь команды, занявшие 5 место в этих лигах, напрямую выйдут в основной этап ЛЧ.

Напомним, что со следующего сезона в Лиге Чемпионов будут участвовать 36 команд, а не 32.