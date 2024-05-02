Объявлено, когда сборная России проведет товарищеский матч с Беларусью

Сборная России сыграет с национальной командой Беларуси 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

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Время начала матча будет объявлено дополнительно. Отмечается, что встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА. Беларусь занимает 97-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой сборной России со счётом 4:2.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.