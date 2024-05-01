Дело форварда ФК «Спартак» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Дубая.

По данным агентства, в настоящее время игрок ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.

Кроме того, суд страны приговорил его к 18 месяцам заключения за нападение с отягчающими обстоятельствами.

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Журналисты уточнили, что первое судебное заседание по поводу экстрадиции Квинси Промеса состоится в Дубае в четверг, 2 мая.