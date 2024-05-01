Аршавин объяснил, что изменится в «Зените» после продления Семака

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью РИА Новости заявил, что решение руководства сине-бело-голубых о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком выглядит зрело и обдуманно.

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По его мнению, подобный контракт позволит специалисту максимально сконцентрироваться на работе.

«Это дает понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворен работой. Человек может работать вдолгую и не бояться допустить какие-либо ошибки. Это хорошая новость для всех болельщиков «Зенита», — заявил Аршавин.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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