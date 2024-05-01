Стали известны дальнейшие шаги в деле осужденного футболиста «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес и его юристы могут запросить перенос даты первого слушания по вопросу об экстрадиции игрока в Нидерланды. Об этом Игорь Бушманов.

© Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Ожидается, что судебное заседание по поводу экстрадиции футболиста в Нидерланды состоится 2 мая. Из-за угрозы сильных дождей процесс может начаться в формате онлайн, а не очно.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее дело закрыли. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.