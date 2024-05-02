Стефанович объяснил неудачи футбольного «Торпедо»

Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович заявил «Матч ТВ», что одной из причин нестабильного выступления команды в текущем сезоне является частая смена тренеров.

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Главным тренером «Торпедо» является Олег Кононов. Он возглавил коллектив в январе. Ранее у руля команды был испанец Пеп Клотет, а после него — Артем Горлов.

— Первая лига сложная, все должны были понимать это. По ходу сезона поменялось три тренера, это повлияло. Команда адаптировалась под каждого специалиста, а это требовало времени. Сейчас мы нащупываем ту игру, за которую нестыдно и которая приятна нашим болельщикам. Для нас это важно, — сказал Стефанович «Матч ТВ».

В воскресенье «Торпедо» дома проиграло «Химкам» со счетом 1:2 в матче 30‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги. «Торпедо» набрало 36 очков и занимает 13‑е место в турнирной таблице.