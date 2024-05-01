Адвокат заявил, что Промес может вернуться в Россию

Адвокат Бушманов заявил о возможности Промеса вернуться в Россию из ОАЭ
Адвокат Игорь Бушманов заявил, что исход рассмотрения дела об экстрадиции нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса во многом будет зависеть от тактически выверенной защиты. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Основной упор необходимо делать на возможной политической составляющей уголовного преследования игрока российской команды. Учитывая теплые взаимоотношения между Россией и ОАЭ имеются реальные перспективы отклонения запроса по любым, даже чисто формальным основаниям. Тогда у Промеса будет возможность вернуться в Россию», — заявил Бушманов.
1 мая в Дубае было закрыто дело о ДТП. 2 мая в ОАЭ состоится первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам.
13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.
14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.
Ранее Промесу предсказали завершение карьеры.