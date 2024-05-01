Матч сборных Ирана и России может пройти без зрителей

Товарищеский матч между сборными Ирана и России по футболу может пройти при пустых трибунах.

©

Федерация футбола Ирана пока не приняла решение о том, допускать ли зрителей на игру, которая состоится 23 марта в Тегеране на стадионе "Азади".

Вероятность, что трибуны будут пустыми, высока, сообщает "Рейтинг букмекеров".

В 2022 году оппозиционно настроенные иранские болельщики неоднократно устраивали антигосударственные акции, а на чемпионате мира в Катаре освистали футболистов сборной, исполнявших гимн страны.