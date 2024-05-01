«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России по футболу

Московский «Спартак» победил столичное «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно‑белых». Забитыми мячами отметились Александр Соболев (9‑я минута) и Михаил Игнатов (39).

В начале первого тайма у «красно‑белых» из‑за мышечного повреждения был заменен защитник Срджан Бабич, вместо которого на поле вышел Павел Маслов. Игру на стадионе посетили 25 512 болельщиков.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов, где встретится с «Ростовом» или калининградской «Балтикой». Победитель финала Пути регионов сыграет с сильнейшей командой Пути РПЛ – петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Суперфинал турнира состоится 2 июня на московском стадионе «Лужники».