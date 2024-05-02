Стало известно, зачем Бензема приехал на базу «Реала»

Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема прибыл на базу мадридского «Реала», чтобы пройти восстановление после травмы. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Фабрицио Романо.

В «Королевском клубе» будут помогать французу проходить восстановление. За это «Аль-Иттихад» выразил благодарность «Реалу».

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 21 матч, отметившись девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

«Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии занимает пятое место, набрав 50 очков. Лидирует в турнире «Аль-Хиляль», имеющий в активе 80 баллов.

В конце февраля 2024 года Бензема опроверг слухи о том, что собирается перейти в один из европейских клубов.