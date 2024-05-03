Позднее спасение «Зенита» в Кубке. Обзор матча с ЦСКА

Тороп ошибся на выходе, и Ерохин забил. В первом финале Пути РПЛ — результативная ничья.

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ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в первом финале Пути РПЛ Кубка России. Теперь всё решится в ответном матче 15 мая на «Газпром Арене».

Сергей Семак поменял 9 из 11 игроков, выходивших с первых минут в последнем туре РПЛ. Места в основе сохранили только две ключевые фигуры центра поля – Барриос и Вендел. У ЦСКА повторились в стартовом протоколе пять фамилий, да и в целом состав команды Владимира Федотова был максимально близок к оптимальному.

Если схема ЦСКА с расположением футболистов на поле легко рисовалась в голове, то угадать, как сыграет «Зенит», было невозможно, пока команды не нанесли первый удар по мячу. Оказалось, что Семак сделал ставку на тактическую модель с тремя центральными защитниками – 5-4-1. Неожиданно, но в правого центрбека превратился Барриос, вышедший с капитанской повязкой, а его место в опорной зоне занял молодой Васильев. Роли латералей тренер сине-бело-голубых доверил бразильцам Мантуану и Артуру. Последний пока так и не вписан в игру «Зенита». Зимний новичок мало обостряет, не обыгрывает один в один, пусть и показал себя в важнейшем матче за чемпионство в Краснодаре.

У «Зенита» опять было много владения, которое называют «стерильным». Без скорости, без атак с ходу (Семак вообще наигрывает это?), даже без передач в штрафную в течение получаса игры. Только затем петербуржцам удался быстрый прорыв за счёт паса на третьего, но завершился он тем, что завладевший мячом на подборе Вендел пробил из хорошей позиции в защитника. Вот и всё, что создал чемпион за 45 минут. Тренер «Зенита» объяснял перед матчем проблемы в атаке недостатком свежести у Вендела, Клаудиньо, Кассьерры и не лучшей формой Сергеева. Но Иван-то игрок штрафной, а мяч туда просто не доходит.

ЦСКА до перерыва был поострее. Хотя армейцам повезло, что уже через пару минут после начала игры судья не удалил Мойзеса за наступ на голеностоп Мантуану. Бразилец избежал красной карточки в дерби со «Спартаком», не получил даже жёлтой сегодня.

«Для меня открытый вопрос, почему это не красная, – прокомментировал эпизод для «Чемпионата» экс-судья РПЛ Игорь Федотов. – Для Карасёва это почему-то даже не фол, но на VAR сидит Турбин, у которого отличные повторы благодаря камере, передвигающейся по боковой линии. И на них видно, что это удаление. Мойзес не сыграл в мяч, наступил сверху, продавливание, нога выше голеностопа, на излом, шипы, скорость. Что ещё нужно для карточки? Мойзес отскочил в матче со «Спартаком». И суть не в том, что он плохой и надо теперь ловить. А в том, что этот игрок может делать больше, чем положено. И он это делает. Для меня это непоказ очевидной красной карточки. И провал Карасёва. Это вообще не его уровень. И никакая планка единоборств тут ни при чём. Можно хотя бы свистнуть и показать жёлтую, и тогда все поймут, что для тебя это нарушение. Больше вопросов только к Турбину. Он должен был позвать Карасёва к монитору на просмотр красной. Тот мог бы прийти, увидеть повтор и показать жёлтую — так можно. Казарцев в дерби как раз жёлтую и дал. А здесь Мойзес почему-то ничего не получил».

Быстрый гол армейцы могли забить после одного из своих опасных стандартов, когда Алип подарил хозяевам угловой. Дивеев не попал по мячу из убойной позиции. В середине первого тайма красно-синие всё же забили в результате простого заброса и скидки от Заболотного, выигравшего воздух у Родригао, на Чалова. Классно исполнили свои роли оба форварда ЦСКА, за исключением одной детали – Фёдор чуть-чуть залез в офсайд. VAR помог судье Карасёву исправить ошибку, а рефери уже сам объявил на весь стадион об отмене гола.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На первых минутах второго тайма снова обсуждалась возможная красная карточка Мойзеса – за срыв потенциальной голевой атаки «Зенита». Карасёв очень долго изучал повтор и на этот раз не стал менять собственное решение – продолжил игру угловым. Тут судью точно можно поддержать, тем более Сергеев, судя по повтору, первым коснулся мяча рукой в единоборстве с бразильцем.

Казалось, после перерыва «Зенит» наконец увеличил командную скорость и захватил преимущество. Настоящий голевой момент создал Мантуан смещением в центр с мощным ударом, но перекладина отняла у бразильца красивый гол (да и Тороп коснулся мяча). Зато ЦСКА использовал свой первый же шанс – забил после стандарта! Мяч заметался по штрафной «Зенита», а потом всех распугал Заболотный. Гол записали на форварда, вот только на повторе видно, что мяч влетел в сетку от пятки Алипа.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Семак пытался вернуть «Зенит» в игру заменами. Снял Вендела и Ахметова, не блеснувшего, в отличие от Заболотного, во встрече со своей бывшей командой. Потом – Педро и Сергеева. Юный бразилец, разорвавший «Спартак» в Москве, тоже не особо проявил себя, за исключением эпизода, когда здорово пробил из-за штрафной в штангу при счёте 1:0. В итоге одна из перестановок сыграла – выход Ерохина.

«Зенит» тоже выручил стандарт. Чемпион заработал угловой благодаря редкой быстрой доставке мяча к чужой штрафной, чего так не хватало сине-бело-голубым. Артур подал в нужную точку, а Виллиан Роша проиграл воздух Ерохину. Вдобавок ошибся на выходе Тороп.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Статистика ударов в створ в этом матче – 1:1. Завидная реализация от ЦСКА и «Зенита»! Но ничьей наверняка больше довольны в Санкт-Петербурге.