Мостовой призвал «Спартак» вернуть Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой саркастически призвал вернуть в московский клуб Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

«Если серьезно — верните Абаскаля! Абаскаля надо срочно возвращать, потому что этот человек в какой-то момент, оказывается, входил в 15–20 самых влиятельных людей нашей страны по футболу, представляете? Не кто-то, кто играл, а он входил, понимаете? Так что верните быстрее Абаскаля, если хотите», — заявил Мостовой в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.

Слишкович был назначен и.о. главного тренера 14 апреля 2024 года после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под руководством 41-летнего специалиста «Спартак» провел пять матчей, одержал три победы и дважды сыграл вничью – «Зенит» (0:0), «Ростов» (5:1), ЦСКА (0:0), «Локомотив» (3:2) и «Динамо» (2:0).

Контракт боснийца с московским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Абаскаль в данный момент находится без работы.

После 26 туров «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 42 очками. Лидирует «Зенит» с 50 очками.