Семак назвал своих учителей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не поставил бы себя в один ряд с легендами российского тренерского цеха.

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— Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Сёминым и Валерием Газзаевым?

— Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь её оценивать сам, — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.