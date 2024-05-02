Личка высказался об игре Смолова в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об игре нападающего Фёдора Смолова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2). Фёдор Смолов вышел на поле с первых минут и был заменён на 74-й минуте.

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