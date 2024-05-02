Стало известно, почему «Спартак» стал играть лучше после увольнения Абаскаля

Нападающий московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» стал играть лучше после увольнения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля из-за психологии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Почему после увольнения Абаскаля команда здорово смотрится, даже несмотря на ротацию состава? Думаю, это связано с психологией. У нас происходит очень хорошая ротация», — сказал Игнатов.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл столичное «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За право сыграть в суперфинале Кубка России «Спартак» поспорит с победителем пары «Ростов» — «Балтика».