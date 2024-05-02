Рангник заявил, что не возглавит «Баварию» и останется тренером сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не покинет свой пост ради работы в мюнхенской «Баварии».

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«Я всем сердцем болею за сборную Австрии. Мне по душе эта задача, и я полон решимости успешно продолжить выбранный нами путь. Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ «Баварии», а решение в пользу моей команды и наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на предстоящем Евро. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке», — приводит слова Рангника Австрийская федерация футбола.

Напомним, 65-летний Рангник возглавляет сборную Австрии с лета 2022 года. Под его руководством австрийская национальная команда вышла на Евро-2024. Ранее сообщалось, что «Бавария» готова назначить Ральфа на должность главного тренера команды.