В ОАЭ закрыли дело Промеса

В Дубае закрыли дело Квинси Промеса о ДТП, сообщили РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру. Форвард «Спартака» Промес остается в Арабских Эмиратах с февраля. Команда приезжала в страну на сборы, но улететь в Россию Промес не смог — в аэропорту его задержали из-за ДТП, а после отпустили и запретили покидать страну. Но уже через две недели снова задержали — теперь по запросу Нидерландов. На родине футболиста приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с отягчающими обстоятельствами.

Промес ждет решения об экстрадиции в Нидерланды. Но теперь дело, из-за которого футболиста задержали в Эмиратах, прекратили. Что это значит для Промеса? Говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Игорь Бушманов:

— Здесь ситуация может затянуться на долгое время, и вряд ли вопрос рассмотрят за одно судебное слушание. Здесь нидерландские власти должны обосновать свой запрос документами, связанными с законностью уголовного преследования Промеса на территории Нидерландов, отсутствие каких-либо политических составляющих. Напротив, сторона защиты может представлять сведения, касающиеся того, что уголовное преследование может иметь и политический контекст, учитывая то, что Промес является игроком ведущей российской команды, и апеллировать к этим обстоятельствам как основаниям к отказу удовлетворения запроса. Законодательство предусматривает различные основания отказов, в том числе и формальные, поэтому сложно сейчас сказать, какое решение окончательно примет суд. Будет зависеть в том числе оно и от правильно выбранной стратегии защиты, и от многих обстоятельств.

— А может ли Россия как-то повлиять на его возвращение теперь?

— Если только неофициально по дипломатическим каналам, официально вмешаться в процесс судопроизводства вряд ли сможет. Промес не преследуется на территории России, он не имеет российского гражданства, и российские власти не имеют правовых оснований вступаться официально.

Ранее телеканал RTL сообщил, что первое заседание по делу экстрадиции Квинси Промеса из Дубая в Нидерланды пройдет в четверг, 2 мая.