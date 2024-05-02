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ТВ: суд Амстердама рассмотрит апелляцию футболиста Промеса 20 сентября

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса 20 сентября. Об этом сообщил телеканал AT5.

Выяснилось, когда суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса
© ТАСС

По информации источника, в прокуратуре Нидерландов рассчитывают на личное присутствие Промеса во время судебного процесса. В материале не уточняется, какую из апелляций будет рассматривать суд. ТАСС направил уточняющий запрос в прокуратуру страны.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии рассмотрения находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая рассказал, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры. 2 мая должно состояться первое заседание по делу об экстрадиции футболиста, днем ранее в прокуратуре Дубая сообщили, что дело Промеса о дорожном происшествии закрыто.