Выяснилось, когда суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса 20 сентября. Об этом сообщил телеканал AT5.

По информации источника, в прокуратуре Нидерландов рассчитывают на личное присутствие Промеса во время судебного процесса. В материале не уточняется, какую из апелляций будет рассматривать суд. ТАСС направил уточняющий запрос в прокуратуру страны.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии рассмотрения находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.

29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая рассказал, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры. 2 мая должно состояться первое заседание по делу об экстрадиции футболиста, днем ранее в прокуратуре Дубая сообщили, что дело Промеса о дорожном происшествии закрыто.