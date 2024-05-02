В Москве задержали футболистов клуба «Хоса»

Восемь футболистов клуба «Хоса» задержали в Москве из-за драки после любительского матча против команды «ЮЗАО». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что все задержанные — уроженцы Таджикистана. На них составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», а материалы проверки полиция передала в Следственный комитет. Также в отношении двух мужчин составили протокол о нарушении условий миграционного учета — не исключено, что их могут депортировать.

Напомним, что конфликт произошел 28 апреля после матча любительской футбольной лиги, который состоялся на стадионе на Варшавском шоссе и закончился победой «ЮЗАО» со счетом 12:0. Во время командного фото полузащитник «Хосы» Сурадж Сафарбеков под предлогом разговора оттянул в сторону игрока «ЮЗАО» Алексея Спасенова и неожиданно ударил его по лицу. После этого началась драка, в которую втянулись другие футболисты «Хосы».

Массовая драка на футбольном поле попала на видео

По сообщениям СМИ, причиной конфликта могло стать решение судьи, который в один из игровых моментов отдал мяч команде «ЮЗАО». Сафарбеков стал агрессивно возмущаться, а Спасенов в ответ призывал его не кричать, а продолжать игру.