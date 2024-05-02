«Спартак» и Медиалига обсуждают проведение матча

Николай Осипов рассказал о планах Медиалиги организовать матч со «Спартаком».

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«Мы со «Спартаком» в диалоге по поводу организации большого и яркого матча на их стадионе с участием игроков и легенд клуба. Очень надеемся, что в ближайшее время выйдем с анонсом этого мероприятия.

Надеемся, что отсутствие человека, который был не очень лоялен к развитию медиафутбольной индустрии, позволит нам вместе со «Спартаком» сделать яркий праздник для болельщиков», – сказал президент Winline Медиалиги.