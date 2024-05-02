«Спартак» и Медиалига обсуждают проведение матча. Осипов сказал: «Надеемся, отсутствие человека, который не был лоялен к медиафутболу, позволит сделать праздник»
Николай Осипов рассказал о планах Медиалиги организовать матч со «Спартаком».
«Мы со «Спартаком» в диалоге по поводу организации большого и яркого матча на их стадионе с участием игроков и легенд клуба. Очень надеемся, что в ближайшее время выйдем с анонсом этого мероприятия.
Надеемся, что отсутствие человека, который был не очень лоялен к развитию медиафутбольной индустрии, позволит нам вместе со «Спартаком» сделать яркий праздник для болельщиков», – сказал президент Winline Медиалиги.