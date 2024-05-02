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РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона

Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона-2023/2024.

РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему игроку сезона
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В число номинантов на награду вошли Брайан Мансилья из «Оренбурга», Мирлинд Даку из «Рубина», Ираклий Квеквескери из «Факела», Мохаммад Мохебби, Данил Глебов, Максим Осипенко и Егор Голенков из «Ростова», Срджан Бабич, Александр Максименко и Данил Пруцев из «Спартака», Аббосбек Файзуллаев, Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Акинфеев из ЦСКА, Евгений Латышонок из «Балтики», Константин Тюкавин, Бителло и Диего Лаксальт из «Динамо», Вендел, Матео Кассьера, Дуглас Сантос, Клаудиньо и Вильмар Барриос из «Зенита», Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо из «Краснодара», Бенхамин Гарре и Никита Салтыков из «Крыльев Советов», а также Максим Глушенков, Наир Тикнизян и Илья Лантратов из «Локомотива».

Футбол
Срджан Бабич
Диего Лаксальт
Никита Салтыков
Наир Тикнизян
Данил Глебов
Эдуард Сперцян
Константин Тюкавин
Вильмар Барриос
Брайан Мансилья
Джон Кордоба
Максим Глушенков
Данил Пруцев
Матвей Сафонов
Евгений Латышонок
Дуглас Сантос
Федор Чалов
Илья Лантратов
Егор Голенков
Александр Максименко
Максим Осипенко
Иван Обляков
Игорь Акинфеев
Крылья Советов
Рубин
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Зенит
Спартак
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