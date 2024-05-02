Экс-тренер «Факела» хотел бы поработать в большом клубе

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что хотел бы однажды поработать в клубе с большими финансовыми возможностями.

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«Говорят, в топ-клуб надо назначать иностранца. Почему? Я что, дурнее него? Я дважды обыграл «Спартак» 2:0 беднейшим «Факелом». Почему я не могу работать в топ-клубе? Если я беру бедный клуб и провожу там неплохую работу, почему не ставите меня в большой? Там я сделаю ещё лучше. Надеюсь, мне когда-нибудь это объяснят», — сказал Ташуев.

Напомним, об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 26 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.