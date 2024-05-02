ЦСКА может не продлить контракт с Заболотным

ЦСКА, возможно, не продлит контракт с российским нападающим клуба Антоном Заболотным. Об этом сообщил Vprognoze.

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По информации источника, «армейский» клуб сомневается в необходимости продлевать контракт с возрастным форвардом. Сейчас игроку 32 года.

Заболотный в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате России, за которые успел забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Его лучший сезон в РПЛ – девять голов за «Сочи». Тогда ему на это понадобилось 27 матчей.

Сегодня, 2 мая, ЦСКА играет в финале Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Это будет первое противостояние команд на данной стадии.