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В РФС заявили, что ФИФА не вернет Россию, пока УЕФА не снимет бан

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прояснил позицию Международной федерации футбола (ФИФА) по возвращению России на международную арену. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стала известна позиция ФИФА по возращению России
© globallookpress.com
«В ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия, — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры. Соответственно, российская сборная не смогла принять участие в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024 и не сыграет на турнире.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

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