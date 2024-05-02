Кечинов рассказал об изменениях в «Спартаке» после назначения Слишковича

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, в чем прибавила московская команда под руководством Владимира Слишковича.

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В среду «красно‑белые» победили «Динамо» со счетом 2:0 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля в середине апреля.