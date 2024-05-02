Кечинов рассказал об изменениях в «Спартаке» после назначения Слишковича
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, в чем прибавила московская команда под руководством Владимира Слишковича.
В среду «красно‑белые» победили «Динамо» со счетом 2:0 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля в середине апреля.
— «Спартак» раскрепостился и стал более сплочённым — отсюда такой результат. Игра в обороне стала гораздо лучше, чем была при Абаскале, — это показывает сама игра и результаты команды. Происходит улучшение футболистов «Спартака». Всё это пока выливается в положительный результат, — приводит слова Кечинова «Чемпионат».