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Полузащитник «Спартака» Литвинов: от работы с Абаскалем только тёплые воспоминания

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о работе с бывшим главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Испанский специалист был уволен в апреле, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.

Литвинов вступился за Абаскаля
© Чемпионат.com
«С Абаскалем тепло попрощались. Работали долгий период времени, учитывая, что была череда смены тренеров. За мою карьеру во взрослом футболе Гильермо — первый тренер, который отработал два года в «Спартаке». Только тёплые воспоминания от работы с ним. Сказали друг другу огромное спасибо. Понятное дело, что это футбол и не бывает, чтобы всё гладко шло. Бывают хорошие и позитивные моменты, плохие и негативные. Только спасибо Абаскалю», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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