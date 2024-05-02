Литвинов вступился за Абаскаля

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о работе с бывшим главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Испанский специалист был уволен в апреле, исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.

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