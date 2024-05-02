Генсек РФС высказался о налоге на легионеров

Генеральный секретарь РФС высказался о возможном введении налога на легионеров.

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– Два года прошло после изменения лимита на легионеров. Тогда вы говорили, что через два года можно будет что-нибудь поменять. Были ли сейчас какие-либо консультации с Минспортом?

– Мы в мае направим соответствующий доклад в Министерство. В рамках комплекса мер по развитию футбола, который у нас с ними подписан, оцениваем результаты лимита, который действует в настоящий момент. Отдельно вернемся к вопросу про те компенсационные меры, которые Минспорт просил нас разработать. Хотел бы напомнить – не в плане давления на клубы – как это происходило: Минспорт был против лимита, который мы предложили.

Нам удалось их убедить в его эффективности, они согласились, что общероссийская федерация футбола является экспертом по данному виду спорта и к ней надо прислушаться. Но попросили – в данном случае это «вежливо потребовали» – разработать систему, которая дополнительно мотивировала бы развитие российских игроков, раз мы не считаем, что только ограничением количества на поле можно их развивать.

Соответствующая система была разработана и рассматривалась на исполкоме. Но постпандемийная ситуация финансово негативно влияла на клубы, поэтому мы предложили на первые два сезона действие этих методов заморозить. Сейчас я склонен был бы предложить еще как минимум на год продлить заморозку.

Но у нас есть иные механизмы – в том числе в части изменения соотношения доморощенных игроков и новой категории доморощенных футболистов, которые являются частью лимита, – рассмотрения вопроса на заседании комитета профессионального футбола.

В составе комитета есть много представителей клубов, поэтому мы понимаем, что они, конечно, будут занимать оборонительную позицию. Но затем мы комплексно постараемся рассмотреть вопрос на исполкоме. Эти деньги будут поступать не в РФС, а будут перераспределяться внутри клубного сообщества. Так что надеемся, что какие-то элементы механизма будут услышаны и внедрены.

– Два года назад вы говорили, что новый лимит приведет к тому, что упадут цены, снизятся зарплаты и повысится конкуренция российский игроков, потому что они «не будут в теплой ванне». Цель достигнута?

– Не воспримите как отговорку или оправдание. Но чистоты эксперимента пока не удалось достичь.

Нет налога – фонда для развития молодых игроков, нет международных соревнований, что важно для клубов и сборной. Фонд, откуда перераспределялись бы деньги за количество минут, проведенное молодыми россиянами, в том числе стимулировал бы клубы заниматься развитием молодых талантов.

Мы все равно видим, что меняются зарплаты. Но я, вы и болельщики понимаем, что, когда денег у клубов становится меньше, то и в расходах на зарплаты они становятся бережливее.

– То есть вы увидели, что и зарплаты стали ниже, и денег у клубов стало меньше?

– Денег у клубов сильно больше не стало. Возможно, они стали чуть более коммерческими. Деньги для них стала зарабатывать лига, букмекеры активно идут в прямое инвестирование в футбольные клубы как в наиболее популярный вид спорта.

Тем не менее клубы стали лучше считать деньги. Но прямой корреляции с механизмами стимулирования игроков пока не существует.

– Получается, так называемый налог на легионеров в любом случае будет введен в том или ином виде?

– Да, либо нужно предлагать иной механизм стимулирования развития молодых игроков. Минспорт не настаивает именно на фонде. Министерство просило нас разработать механизмы дополнительного стимулирования использования россиян, не связанные с ограничениями «в заявке» или «на поле».

То есть это простая административная норма. Можно просто сказать: «На поле должны быть минимум семь игроков, имеющих право выступать за сборную России». Точка. И что хотите делайте. Просто, быстро, понятно.

Но хочется, чтобы футбол оставался футболом, а тренер не занимался арифметикой при подборе футболистов. Чтобы не было чисто легионерских и нелегионерских позиций. При этом стимулирование к использованию россиян нужно.

К тому же категория доморощенного игрока действительно защищает тех, кто имеет право выступать за сборную России. Сегодня в соответствии с нормативными документами Министерства спорта РФ и регламентом чемпионата России на поле может не присутствовать ни один игрок, который имеет право выступать за российскую сборную. Можно выпустить 11 белорусских футболистов – это не будет нарушением регламента.

Мы как национальная ассоциация должны стимулировать развитие сборной страны, давать возможность развиваться системе подготовки резерва. Поэтому и ввели систему подготовки доморощенных футболистов. При этом в Беларуси, где россияне не являются легионерами, есть жесткая регламентация по использованию именно белорусов.

– Но вы же видели отклики клубов – они очень резко и критично восприняли возможный налог на легионеров.

– Давайте вернемся к лимиту в восемь легионеров в заявке? Или что, все успокоились? Приняли решение два года назад, а об остальных обязательствах забыли или не знали? Влезли в мягкие тапочки и говорят: «Нам нравится». Давайте будем до конца честными друг с другом. РФС провел огромную работу, убедил Министерство спорта. Мы считаем, что это действительно правильно и дает возможность клубам нормально функционировать и развиваться.

Кто-то даже считает, что мы таким образом де-факто вообще отменили лимит на легионеров, я слышал и такие высказывания. Но «со своей стороны мы не хотим выполнять часть обязательств». Это же неправильно. Тогда в отношении нас Министерство переиграет вопрос – мы этого хотим?

– Значит, министерство может навязать клубам любой финансовый налог?

– Финансово министерство ничего не может навязать. Но по закону оно может принять любое решение, которое считает правильным.

К тому же налог – это сумма, которую компания забирает себе, а фонд – это то, что перераспределяется между клубами. Мы, вы и Александр Валерьевич [Дюков] помним об этом, а клубы позабыли. Поэтому и говорят: «За что мы в РФС должны деньги отдавать?» РФС из этого вообще ничего не забирает. Это деньги, которые будут перераспределяться от одного клуба к другому исключительно из объективных показателей.

Понятно, что клубы специально по минутам не будут ничего высчитывать. Кто-то получит больше, кто-то – меньше. Исходя из стратегии клуба, будет выстраиваться, кем он является – плательщиком или получателем, – сказал Максим Митрофанов.