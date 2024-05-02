Романцев раскритиковал судейство в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев критично высказался о системе VAR в российском судействе, отметив, что начинает теряться динамика самой игры и ее зрелищность. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Каюсь, думал, что с появлением VAR станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот. И почти каждый матч — это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с VAR, непонятные решения, озвученные на весь стадион», — заявил Романцев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжает лидировать петербургский «Зенит», который за 26 туров набрал 50 очков. Такое же количество баллов имеет «Краснодар», идущий на второй позиции. Лидеру он уступает по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», которое имеет 47 очков. Столичный «Спартак» расположился на четвертой строчке с 42 баллами.

В эти дни проходят матчи Кубка России. 2 мая в рамках финала Пути РПЛ турнира сразятся ЦСКА и «Зенит», матч начнется в 19:15 по московскому времени. В это же время пройдет игра «Ростова» и «Балтики», которые встретятся в рамках полуфинала Пути регионов.