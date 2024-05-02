В Таджикистане рассказали, когда могут провести товарищеский матч с Россией

Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС поступало предложение от коллег из Таджикистана провести товарищеский матч в России.

— Разговоры на этот счет были. В июне у сборной Таджикистана будут два заключительных матча в рамках второго отборочного раунда ЧМ‑2026, 6 и 11 июня мы играем против Иордании и Пакистана. От этих игр зависит дальнейшая судьба нашей национальной команды — выйдем мы в следующий раунд ЧМ и в отборочный турнир Кубка Азии 2027 года. Сейчас мы не можем сказать, будет товарищеская игра со сборной России или нет, все будет зависеть от июньских матчей. Если Таджикистан пройдет этот раунд отбора, то следующие игры будут проходить в марте следующего года. От этого мы и будем отталкиваться. Поэтому на дни ФИФА в сентябре, октябре и ноябре говорить, что будут какие‑то матчи, сейчас преждевременно. Мы надеемся, что наши национальные сборные еще сыграют. Если не в этом году, то в следующем или в 2026‑м году в России, — приводит слова Салиева Sport24.

В ноябре 2022 года сборная России в Душанбе сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 7 июня 2024 года, когда сыграет с командой Белоруссии на стадионе в Минске.