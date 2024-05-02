Дети Марадоны в суде попросили перенести останки футболиста

Дети аргентинского футболиста Диего Марадоны запросили у суда разрешение на перенос его тела в строящийся мавзолей в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщило издание La Nación.

"Наследники [Марадоны] на основании общего согласия просят разрешить перенос останков с места их текущего захоронения на кладбище "Хардин де Белья Виста" к месту их вечного упокоения, в качестве которого наследники определили мавзолей "Мемориал Эль-Дьес" (в переводе с иcпанского - "десять", номер, под которым играл Марадона - прим. ТАСС) в Буэнос-Айресе в районе Пуэрто-Мадеро", - приводит издание заявление в суд, подписанное детьми футболиста Ханной и Диего.

В письме указывается, что в мавзолее останки Марадоны будут лучше защищены, а все желающие "смогут отдать дань уважения футболисту, который был главным аргентинским идолом".

Издание напомнило, что о решении о строительстве мемориала в центре аргентинской столицы в честь Марадоны было объявлено в октябре прошлого года, в день рождения футболиста. Завершение работ намечено на 2025 год.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.